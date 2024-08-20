Актера Майкла Мэдсена арестовали по обвинению в домашнем насилии

Актер Майкл Мэдсен арестован по обвинению в домашнем насилии после «разногласий» с женой, передает Variety.
Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что вскоре после полуночи в субботу они получили звонок от женщины, утверждавшей, что «муж толкнул ее и запер в доме». Позже выяснилось, что это была жена актера, ДеАнна Мэдсен. Майкла арестовали в Малибу, штат Калифорния.
66-летний актер внес залог в размере 20 тыс. долларов, после чего его освободили из‑под стражи. «Это была размолвка между Майклом и его женой, которая, как мы надеемся, разрешится положительно для них обоих», — сообщил изданию представитель Мэдсена.
Мэдсен известен, прежде всего, благодаря ролям в фильмах Квентина Тарантино: «Бешеные псы», «Убить Билла», «Омерзительная восьмерка» и «Однажды… в Голливуде». Он также снимался в картинах «Освободите Вилли», «Тельма и Луиза», «Город грехов», «Донни Браско» и «Умри, но не сейчас».