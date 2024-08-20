Актера Майкла Мэдсена арестовали по обвинению в домашнем насилии

Актер Майкл Мэдсен арестован по обвинению в домашнем насилии после «разногласий» с женой, передает Variety.

Департамент шерифа округа Лос-Анджелес подтвердил, что вскоре после полуночи в субботу они получили звонок от женщины, утверждавшей, что «муж толкнул ее и запер в доме». Позже выяснилось, что это была жена актера, ДеАнна Мэдсен. Майкла арестовали в Малибу, штат Калифорния.

66-летний актер внес залог в размере 20 тыс. долларов, после чего его освободили из‑под стражи. «Это была размолвка между Майклом и его женой, которая, как мы надеемся, разрешится положительно для них обоих», — сообщил изданию представитель Мэдсена.