Тильда Суинтон и Джулианна Мур играют давних подруг в тизере «Комнаты по соседству» Альмодовара

Sony Pictures Classics выпустила тизер-трейлер первого англоязычного фильма Педро Альмодовара «Комната по соседству». Главные роли исполнены лауреатами премии «Оскар» Джулианной Мур и Тильдой Суинтон. Фильм представят на конкурсе Венецианского кинофестиваля 2 сентября.

Новый проект испанского режиссера, известного по фильмам «Кожа, в которой я живу», «Возвращение» и «Все о моей матери», расскажет об Ингрид (Мур) и Марте (Суинтон), которые были близкими подругами в юности, когда работали в одном журнале.

«Ингрид стала писательницей-фантастом, а Марта — военным репортером, и их разлучили жизненные обстоятельства. После долгих лет разлуки они снова встречаются в экстремальной, но до странности милой ситуации», — говорится в описании.

В клипе Суинтон лежит на больничной койке, а Мур находится рядом с ней под драматическую музыку. В последствии эти двое поселяются в одном доме и должны наладить возобновившуюся дружбу, причем Мур, кажется, заинтересована в этом гораздо больше, чем Суинтон.