«Фирма Мелодия» запустит завод виниловых пластинок

Старейший в России музыкальный лейбл «Фирма Мелодия» запустит в Новосибирске завод полного цикла по производству виниловых пластинок. В запуск фабрики вложили около 150 млн рублей, сообщают «Ведомости» со слов гендиректора Андрея Кричевского.

Инвестиции пойдут на приобретение помещения для завода, закупку сырья и оборудования для создания пластинок. По словам Кричевского, создаваться продукция будет на гонконгских производственных линиях Allegro II, которые в РФ завозят через страны Европы и Китай.

Открытие завода запланировано на весну 2025 года. На нем намерены производить более 100 тыс. пластинок в год. На виниле «Фирма Мелодия» будет выпускать композиции из собственного каталога, а также под заказ. Кричевский объяснил, что запуск завода актуален из‑за «нового витка» роста спроса на винил и желания предоставить «достойную альтернативу» артистам.

На данный момент в РФ работает лишь один завод виниловых пластинок полного цикла — «Ультра продакшн», где изготавливается более 200 тыс. единиц в год. За пять лет «Фирма Мелодия» планирует занять 30–50% рынка винила в стране, а также надеется на «экспортный потенциал», сказал Кричевский.