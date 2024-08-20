Владислав Бакальчук хочет получить товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук»

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук намерен получить товарный знак «ВБ Владислав Бакальчук», сообщает «Коммерсант». Заявку на регистрацию в Роспатент направила юридическая компания IQ Technology, представляющая бизнесмена.

Бакальчук в своем телеграм-канале утверждает, что аббревиатура WB, обозначающая Wildberries, — это первые буквы его имени и фамилии. «Для меня это важный шаг, ведь эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке», — написал он.

В Wildberries опровергают связь названия «Вайлдберриз» или производных от него с инициалами предпринимателя. Опрошенные «Коммерсантом» юристы считают, что доказать такую связь будет очень сложно, но, вероятно, поможет «притормозить» операции с доменом.

Как пишет Бакальчук, 31 июля его жене Татьяне Бакальчук направили досудебную претензию из‑за передачи доменов, но ответа не последовало, поэтому в «ближайшие дни» он подаст иск. Регистрация знака «ВБ Владислав Бакальчук» нужна для «альтернативного варианта защиты» домена wb.ru, пояснили юристы в разговоре с «Коммерсантом».

По словам собеседников газеты, доказать связь названия маркетплейса с инициалами Владислава Бакальчука будет очень сложно, но, вероятно, это поможет «притормозить» операции с доменом.

23 июля сооснователь Владислав Бакальчук рассказал Рамзану Кадырову о рейдерском захвате Wildberries после того, как Татьяна Бакальчук якобы «ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения отжимает бизнес, выводит активы». Глава Чечни пообещал помочь бизнесмену, а следом и рэпер Тимати выступил с призывом «одуматься и в кратчайшие сроки вернуть жену в семью».