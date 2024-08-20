Германец стал рекордсменом по количеству бас-гитар в его коллекции

Житель Германии Ули Зальм вошел в Книгу рекордов Гиннесса с самой большой коллекцией бас-гитар. История гитариста рассказывается на сайте премии.

Зальм собрал 854 инструмента брендов Fender, Washburn, Red Star, Keytone, Highway и Gibson. «Они продолжают размножаться сами по себе, должно быть, где‑то вылупляются», — пошутил музыкант.

Первая гитара в его коллекции появилась в 1963 году. Тогда Зальму было 14 лет, родители подарили ему гитару Fender Precision. 76-летний музыкант за годы заимел редкие экземпляры — например, Fender Precision 1953 года и Fender Jazz 1961 года. Посмотреть на его коллекцию в Гамбурге приезжали рок-звезды — AC/DC, Aerosmith, Фредди Меркьюри, Элтон Джон, Bon Jovi и не только.

Сам Зальм выступал со своими музыкальными группами Leinemann, Rudolf Rock & Die Schocker и The Wonderbeats, а также с музыкантами Чаком Берри, Джерри Ли Льюисом и Биллом Хейли. Он даже играл в The Quarrymen Джона Леннона, которая позже превратилась в The Beatles. С участием германца записаны более 100 песен.