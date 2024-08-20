Трамп рассмотрит кандидатуру Маска на должность советника, если победит на выборах в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассматривает бизнесмена Илона Маска на должности советника или члена кабинета министров. Об этом экс-президент США рассказал в интервью Reuters.

«Он очень умный парень. Я бы, конечно, сделал это, если бы он на это согласился, то я бы, конечно, пошел навстречу. Он блестящий парень», — сказал Трамп.

Основатель Tesla не прокомментировал заявление Трампа. Известно, что Маск поддерживает его кандидатуру на президентских выборах США.

Во время недавнего интервью Трампа в гостях у Маска последний предложил создать «правительственную комиссию по эффективности» для контроля расходов, куда бы сам хотел войти. С предложением стать советником в случае победы Трамп также обращался к миллиардеру в мае.