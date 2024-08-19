Самару Уивинг привязывают в лесу в трейлере хоррора «Тихое место: Азраэль»

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На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер хоррора «Тихое место: Азраэль», в котором главную роль исполнила Самара Уивинг («Я иду искать», «Девять совсем незнакомых людей»).

Актриса сыграла женщину по имени Азраэль, которая сбежала из тюрьмы таинственной общины, в которой люди не произносят ни звука. Представители коммуны отравляются на поиски беглянки.

Азраэль хотят принести в жертву, чтобы усмирить зло, обитающее в окружающей дикой местности. Но девушка совсем не готова умирать: она не остановится ни перед чем, чтобы завоевать свою свободу и выживание.

Авторами картины выступили сценарист Саймон Барретт и режиссер И.Л. Кац. Созданием проекта занимались IFC Films и Shudder. Хоррор выйдет в российский прокат 5 сентября.