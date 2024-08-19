Самару Уивинг привязывают в лесу в трейлере хоррора «Тихое место: Азраэль»

На ютуб-канале IGN опубликовали трейлер хоррора «Тихое место: Азраэль», в котором главную роль исполнила Самара Уивинг («Я иду искать», «Девять совсем незнакомых людей»).
Актриса сыграла женщину по имени Азраэль, которая сбежала из тюрьмы таинственной общины, в которой люди не произносят ни звука. Представители коммуны отравляются на поиски беглянки.
Азраэль хотят принести в жертву, чтобы усмирить зло, обитающее в окружающей дикой местности. Но девушка совсем не готова умирать: она не остановится ни перед чем, чтобы завоевать свою свободу и выживание.
Авторами картины выступили сценарист Саймон Барретт и режиссер И.Л. Кац. Созданием проекта занимались IFC Films и Shudder. Хоррор выйдет в российский прокат 5 сентября.
В нем появятся Нэйтан Стюарт-Джарретт, Виктория Кармен Сонн, Себастьян Булл Сарнинг, Эзро Милонофф, Винсент Виллестранд и Питер Кристофферсен.