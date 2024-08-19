В Ленинградской области ищут актрису Людмилу Лебедеву. Она могла потеряться в лесу

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В Ленинградской области пропала актриса Людмила Лебедева, известная по сериалам «Гоголь» и «Тайны следствия». Об этом сообщила «Фонтанка».

Поисками артистки занялся отряд «ЛизаАлерт Петербург». Лебедеву в ориентировке описывают как худощавую женщину ростом 158 см с седыми волосами и голубыми волосами.

По словам родственников, местонахождение актрисы неизвестно с 18 августа. Сын Лебедевой считает, что его мать могла пойти за грибами и потеряться в лесу.

Мужчина отметил, что «по всем признакам» Лебедева уехала за грибами в промежутке с 19 июля по 1 августа. Ищут 85-летнюю женщину вокруг поселка Любань Тосненского района Ленобласти.