Выдра попросила людей освободить его подругу из рыболовных сетей. Видео стало вирусным

В соцсетях стал вирусным ролик, на котором самец морской выдры обращается к людям с просьбой освободить его подругу из рыболовных сетей.

На видео животное взволнованно крутится вокруг людей, с опаской призывая их на помощь. Наконец, выдра привлекла внимание рыбаков. Один из них последовал за зверем и обнаружил, что тот находился в прибрежных водах в компании самки.

Самка запуталась в сетях возле причала. Рыбаки дотянулись до нее и вытащили за задние лапы, после чего отпустили перепуганное животное в воду. Там ее встретил партнер.