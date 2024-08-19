Выдра попросила людей освободить его подругу из рыболовных сетей. Видео стало вирусным

Сегодня в 01:27
Фото: iqsphotography/Unsplash

В соцсетях стал вирусным ролик, на котором самец морской выдры обращается к людям с просьбой освободить его подругу из рыболовных сетей.

На видео животное взволнованно крутится вокруг людей, с опаской призывая их на помощь. Наконец, выдра привлекла внимание рыбаков. Один из них последовал за зверем и обнаружил, что тот находился в прибрежных водах в компании самки.

Самка запуталась в сетях возле причала. Рыбаки дотянулись до нее и вытащили за задние лапы, после чего отпустили перепуганное животное в воду. Там ее встретил партнер.

Выдры начали радостно плескаться, а затем одно из животных вновь подплыло к людям, чтобы преподнести им подарок — круглый камень.

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