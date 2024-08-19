Uma2rman, Therr Maitz и Pharaoh: в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Пари Фест»

В Нижнем Новгороде 24 августа пройдет фестиваль «Пари Фест». На нем выступят современные артисты, а также пройдут спортивные и танцевальные соревнования. Билеты на мероприятие продаются на «Афише».

На стадионе выступят хедлайнеры — Uma2rman в сопровождении камерного оркестра, Ваня Дмитриенко и Therr Maits. Там же состоится презентация хоккейного клуба «Торпедо».

На сцене «Стрелка» появятся Pharaoh, ATL, Bushido, Zho, Антоху МС, «Кассету», «Недры», Lovanda и Kazak. Если на стадионе в перерывах между выступлениями будет выступать Дмитрий Губерниев, то на «Стрелке» — Максим Ларионов и различные диджеи.

Circle Stage отдадут артистам-электронщикам. В лайнапе — The Dawless, Monoplay, «Cтанция метро Горьковская», Lavblast, Biicla, Polovinka, «Пика», Isentie (RML) и DJ Chensky.

Спортивную программу фестиваля составят турнир по медиабаскетболу, соревнование по брейкингу с участием восьми лучших танцоров страны и авиашоу с участием Светланы Капаниной и пилотажной группы «Полет».

Кроме того, на «Пари Фесте» пройдет конкурс стрит-арт-художников с призовым фондом в 100 тыс. рублей, мастер-классы по уличному искусству и современным танцевальным стилям — джаз-фанку, хип-хопу и вогу.