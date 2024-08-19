Миллиардер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты

Британский миллиардер Майк Линч пропал без вести у берегов Сицилии. Его яхта потерпела крушение в результате смерча, сообщил Telegraph.

На борту 56-метрового судна находились 22 человека. 15 из них спаслись, их подобрало проходящий мимо корабль. В ходе крушения погиб по меньшей мере один человек, его обнаружили спасатели.

Линч объявлен пропавшим без вести вместе с еще пятью людьми. Их разыскивают в месте происшествия — возле побережья города Портичелло.