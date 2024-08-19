Миллиардер Майк Линч пропал без вести после крушения яхты

Вчера в 23:28
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Британский миллиардер Майк Линч пропал без вести у берегов Сицилии. Его яхта потерпела крушение в результате смерча, сообщил Telegraph.

На борту 56-метрового судна находились 22 человека. 15 из них спаслись, их подобрало проходящий мимо корабль. В ходе крушения погиб по меньшей мере один человек, его обнаружили спасатели.

Линч объявлен пропавшим без вести вместе с еще пятью людьми. Их разыскивают в месте происшествия — возле побережья города Портичелло.

Майк Линч известен как «британский Билл Гейтс». Он — соучредитель Autonomy и основатель Invoke Capital. В 2015 году его состояние оценивалось в 1 млрд долларов по версии Forbes.

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