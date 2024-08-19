Житель Саратовской области держал на ферме трех рабов

В Саратовской области арестовали местного жителя, которого обвиняют в использовании рабского труда. Об этом сообщили в пресс-службе Пугачевского районного суда.

По версии следствия, с апреля по август 2024 года он незаконно удерживал на своей ферме трех человек и заставлял их работать. В судебных документах говорится, что знакомые обвиняемого подыскали ему для работы на ферме троих человек. Он договорился им выплачивать ежемесячную зарплату за уход за его животными.

Однако позже выяснилось, что мужчинам он платить не собирался, а вместо этого стал угрожать насилием. Когда один из потерпевших попытался покинуть дом, владелец фермы избил его. В начале августа одному из насильно удерживаемых удалось сбежать, так о действиях фермера узнали правоохранители.