«Мы сами выискиваем женщин»: антиабортный фонд победил на премии нацпроектов «Наш вклад»

Фонд «Женщины за жизнь», который борется с абортами, победил в номинации «НКО» на премии «Наш вклад» национальных проектов России. Об этом говорится в официальном сообществе нацпроектов в VK.

На вручении премии основательница «Женщин за жизнь» Наталья Москвитина, сказала, что сотрудники фонда сами ищут в соцсетях женщин, которые думают об аборте, и уговаривают их сохранить ребенка, а также оказывают им поддержку.

«Самое интересное наше направление — это наш собственный мониторинг социальных сетей. Каждый день мы сами выискиваем женщин, которые сомневаются, сохранять беременность или рожать», — рассказала Москвитина.

Она привела несколько историй женщин, которых удалось отговорить от аборта: одна из них ждала 14-го ребенка, другая ожидала четверню, и один из эмбрионов плохо развивался.

Москвитина отметила, что фонд также обучает врачей «новому регламенту общения». «Чтобы совета „сохраняем или как“, который дает сомнения, никогда не было, чтобы это были пережитки прошлого. Чтобы женщина знала, что есть маршрут, по которому она может пойти, что помогает государство, бизнес, РПЦ, НКО», — заявила она.

Глава фонда добавила, что с недавнего времени «Женщины за жизнь» работают и с педагогами, чтобы те воздействовали на учениц восьмого-девятого классов. «Рассказать ребятам, что жизнь начинается с момента зачатия. Это самое начало, но это уже уникальная личность», — пояснила общественница.