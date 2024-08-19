Милли Бобби Браун работает над экранизацией своего дебютного романа

Вчера в 22:23
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images

Американская актриса Милли Бобби Браун работает над экранизацией своего дебютного романа «Девятнадцать шагов». Об этом сообщил Deadline.

Картину по мотивам книги Браун выпустит стриминговый сервис Netflix. Актриса выступит продюсером проекта, а также исполнит центральную роль. Другими продюсерами станут Джонатан Эйрих и Ник Рейнольдс.

Сценарий напишет четырехкратный номинант премии «Оскар» Энтони Маккартен («Вселенная Стивена Хокинга»). Кто будет режиссером ленты, пока неясно.

«Девятнадцать шагов» вышел в сентябре 2023 года и стала бестселлером New York Times. Роман рассказал о событиях Второй мировой войны, он был вдохновлен реальной историей из жизни бабушки Браун.

Героиня книги — 18-летняя девушка Нелли Моррис, живущая в Лондоне. Она переживает трудности жизни военного времени, в том числе катастрофу в метро «Бетнал Грин», и заводит роман с американским летчиком.

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