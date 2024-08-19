Американская актриса Милли Бобби Браун работает над экранизацией своего дебютного романа «Девятнадцать шагов». Об этом сообщил Deadline.

Картину по мотивам книги Браун выпустит стриминговый сервис Netflix. Актриса выступит продюсером проекта, а также исполнит центральную роль. Другими продюсерами станут Джонатан Эйрих и Ник Рейнольдс.

Сценарий напишет четырехкратный номинант премии «Оскар» Энтони Маккартен («Вселенная Стивена Хокинга»). Кто будет режиссером ленты, пока неясно.

«Девятнадцать шагов» вышел в сентябре 2023 года и стала бестселлером New York Times. Роман рассказал о событиях Второй мировой войны, он был вдохновлен реальной историей из жизни бабушки Браун.