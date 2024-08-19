В США бульдог прокусил хозяину палец и спас ему жизнь

В США щенок спас жизнь хозяину, 65-летнему строителю Дэвиду Линдси. Он прокусил палец его ноги, благодаря чему мужчина узнал о состоянии своего здоровья, рассказал LADbible.

Маленький пес атаковал ногу своего владельца, когда тот решил вздремнуть на диване. Дэвид проснулся от истошного крика жены. Оказалось, бульдог прогрыз его большой палец до кости, но Линдси этого не заметил.

Ситуация показалась мужчине странной, и он обратился к медикам. Те выяснили, что нога Дэвида почти полностью онемела из‑за закупоренных артерий. Если бы Линдси пришел к врачам позже, он мог потерять конечность.

Хотя щенок почти отгрыз американцу палец и сломал кость, Дэвид не остался в обиде на собаку. Напротив, он заявил, что пес оказал ему услугу.