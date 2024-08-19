Экс-журналистку РБК приговорили к семи годам за убийство сожителя, который годами ее избивал

Суд в подмосковной Электростали приговорил бывшую журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову к 7 годам колонии по делу об убийстве сожителя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката.

Защита Гончаровой просила назначить минимальный срок в 6 лет, гособвинение запрашивало 8 лет колонии. Девушку обвиняли по статье об убийстве (часть 1 статьи 105 УК), по ней грозит до 15 лет колонии.

В ночь на 1 августа присяжные единогласно признали виновной Гончарову, но при этом решили, что она заслуживает снисхождения.

Оксана Гончарова убила бывшего сожителя Алексея Самусева в сентябре 2022 года в Электростали. В тот день Самусев распивал алкоголь вместе с другом у нее в квартире, где также присутствовали их дети 10 и 3 лет.

Женщина не отрицала, что выпивала с экс-сожителем и его приятелем, но попросила мужчин после встречи разойтись по домам. Друг начал одеваться, а Самусев набросился на нее с кулаками. Во время конфликта Гончарова несколько раз ударила его ножницами, один из ударов — в яремную вену — оказался смертельным. На следующий день журналистку задержали.

Девушка вину не признала, сказав, что оборонялась от бывшего гражданского мужа, который напал на нее с ножницами. Экспертиза зафиксировала у нее несколько ударов на теле и порез на спине. Адвокат Гончаровой отметил, что его подзащитная много лет подвергалась домашнему насилию со стороны Самусева, который 40 раз привлекался за различные административные нарушения.

Он также был трижды судим по уголовным статьям: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, грабеж, угрозу убийством и оскорбление представителя власти. Первая судимость связана как раз с избиением Гончаровой.

Гособвинение, в свою очередь, привело результаты экспертизы, согласно которой на ручках ножниц не было следов Самусева. Его друг, который в момент убийства был в квартире, дал показания, что перед конфликтом у того не было в руках ножниц.