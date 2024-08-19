Самого известного инцела России задержали после слухов о его сексе с несовершеннолетней

Лидера российского движения инцелов («невольно воздерживающихся от секса») и антифеминиста Алексея Поднебесного задержали в Петербурге. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Судя по фотографиям, там Поднебесного доставили в следственный отдел по центральному району города. Задержанному ищут адвоката.

В начале августа блогер приехал в Петербург. Его подписчики выложили фото, на которых он гуляет, держится за руку, целуется с девушкой и трогает ее за грудь. Снимок с ней появился и в телеграм-канале самого Поднебесного. Следующим постом в канале было единственное слово — «секс». Еще через некоторое время блогер написал, что «Питер дал мне секс».

Телеграм-блогерка «Любимая Настя» написала, что изучила страничку во «ВКонтакте» «новой девушки Поднебесного» и выяснила, что она только переходит в 9-й класс, а ее возраст — 15 или 14 лет.

Блогерка приложила скриншоты переписки, в которой, как утверждается, школьница рассказывает о сексуальной связи с блогером. «Помню то, что мы с друзьями, мы дико с него угорали. Мы угорали с его истерик, угорали с его философских идей, с того бреда, что он несет. <…> И, короче, я говорила то, что я ему дам просто по рофлу, ну вот реально, по рофлу, потому что мне не жалко. В итоге так и получилось», — говорится в одном из сообщений.

После того как слухи о его сексе с несовершеннолетней попали в сеть, Поднебесный начал отрицать сексуальную связь с девушкой. «У меня не было секса с этой девушкой ни в какой форме. Девушка представилась как 23-летняя, и у меня не было сомнений в этом», — заявил блогер. Наличие руки на груди у девушки блогер объяснил тем, что «не обнимал, а лишь поддерживал ее за туловище», когда она села к нему на колени.