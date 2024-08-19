В Англии мужчина купил круглое куриное яйцо за 150 фунтов стерлингов

Сегодня в 20:02
Фото: Thomson Robbick Callan

В Англии мужчина по имени Эд Поунолл отдал 150 фунтов стерлингов (17 500 рублей) за куриное яйцо круглой формы. Об этом рассказала Би-би-си.

По мнению покупателя, он «хорошо потратил деньги». Поунолл выкупил яйцо на аукционе Thomson Robbick Callan. Оно, как отмечают специалисты, очень редкое: круглые яйца встречаются один на миллиард.

Покупку отправили Поуноллу с курьером из Шотландии. Новый владелец сферического яйца отметил, что пока не знает, что делать с ним. Мужчина отметил, что постарается сохранить его лучшим образом.

«По-моему, есть такая штука, которая называется выдувание яиц, когда вы проделываете маленькое отверстие в дне и выливаете желток. Но я не знаю, как это делается, и, очевидно, не хочу все испортить», — признался Эд.

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