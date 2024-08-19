В Англии мужчина купил круглое куриное яйцо за 150 фунтов стерлингов

В Англии мужчина по имени Эд Поунолл отдал 150 фунтов стерлингов (17 500 рублей) за куриное яйцо круглой формы. Об этом рассказала Би-би-си.

По мнению покупателя, он «хорошо потратил деньги». Поунолл выкупил яйцо на аукционе Thomson Robbick Callan. Оно, как отмечают специалисты, очень редкое: круглые яйца встречаются один на миллиард.

Покупку отправили Поуноллу с курьером из Шотландии. Новый владелец сферического яйца отметил, что пока не знает, что делать с ним. Мужчина отметил, что постарается сохранить его лучшим образом.