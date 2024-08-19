В Оренбургской области разрешили усыплять агрессивных бездомных животных

Оренбургский областной суд разрешил усыплять бездомных животных, которые проявляют немотивированную агрессию. Об этом сообщило издание Урал56.ру.

Более 200 зоозащитников подали иск, требуя признать недействительными положения закона об умерщвлении бродячих собак. Суд частично удовлетворил их просьбы: не разрешил умерщвлять невостребованных животных.

Под невостребованными подразумеваются животные, которых не забрали из пунктов временного содержания. Агрессивных животных же решили убивать. Зоозащитники надеются добиться отмены и этого разрешения в будущем.

Поводом для обсуждения поправок в закон стала гибель восьмилетнего мальчика в Оренбурге в апреле. Ребенка насмерть загрызли уличные собаки, после чего животных разрешили умерщвлять — за это проголосовали 45 из 46 депутатов Заксобрания.