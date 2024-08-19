В России сняли комедию по песне Шуфутинского «Третье сентября»

2 сентября на «Кинопоиске» и ТНТ пройдет премьера музыкальной комедии «Третье сентября». Об этом говорится в телеграм-канале онлайн-кинотеатра.

Сюжет сериала основан на одноименной песне Михаила Шуфутинского. Главный герой Витя раз за разом переживает день собственной свадьбы и пытается удержать невесту от побега.

Витю сыграл Павел Рассомахин, а его невесту — Арина Постникова. С ними на экране появятся Максим Лагашкин, Павел Деревянко, Алика Смехова, Ольга Дибцева и Юлия Топольницкая. Одного из героев сыграл сам Шуфутинский.

«Я с радостью и большим энтузиазмом отношусь к мему про 3 сентября, который стал популярным благодаря исполненной песне и нашел место в сериале. Мне это нравится, это все симпатично. Поэтому я с удовольствием согласился принять участие в этом проекте. Мой герой, которого я сыграл в сериале, — это целиком задумка сценаристов, с которой я согласился. Машину я водил и вожу всю жизнь, поэтому сыграть водителя было не так трудно», — отметил автор песни.

Шансонье Михаил Шуфутинский впервые исполнил песню «Третье сентября» в 1993 году. Музыку к ней написал Игорь Крутой, а слова — Игорь Николаев.