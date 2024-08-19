BFM: Алена Делона похоронят рядом с могилами его 35 собак

Французского актера Алена Делона, известного по фильмам «Рокко и его братья» и «Черный тюльпан», похоронят рядом с могилами его 35 собак. Об этом сообщил BFM TV.
Делон упокоится в Души, где он прожил почти полвека. Похороны состоятся в часовне, которую выбрал для прощания сам актер. Делон категорически не хотел, чтобы в его честь проводили большое торжественное мероприятие.
Последние месяцы своей жизни Делон провел в уединении в поместье в Души, которым он владел с 1971 года. Там он и скончался рано утром 18 августа. По словам детей артиста, Делон «ушел безмятежно».
Актер умер в возрасте 88 лет. В 2022 году Делон объявлял, что намерен прибегнуть к эвтаназии. У него осталось трое детей и любимая собака Лубо.