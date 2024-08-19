В возрасте 88 лет скончался американский журналист и телеведущий Фил Донахью. Об этом его близкие рассказали изданию Today.

Донахью умер у себя дома в окружении семьи, включая жену Марло Томас, с которой он прожил 44 года, сестру, детей, внуков и любимого золотистого ретривера Чарли, говорится в заявлении родственников. Причины смерти там не уточняются.

Фил Донахью считается основателем формата дневных шоу с участием аудитории. Его «Шоу Фила Донахью», запущенное в 1967 году и позже переименованное в «Донахью», стало одной из самых влиятельных передач своего времени в США. Программу закрыли в 1996 году из‑за падения рейтингов.

Как отмечает WSJ, деятельность Донахью затрагивала сложные социальные и политические проблемы. Журналист стал родоначальником «легкого формата» телепередач, за которым последовали такие телеведущие, как Опра Уинфри.