«Яндекс Маркет» начал взимать по 20 рублей за заказ

Сегодня в 16:56
Фото: Luke Michael/Unsplash

«Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор за заказ в размере 20 рублей, обратили внимание пользователи. Собранные деньги направят на поддержание и развитие инфраструктуры сервиса, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Сервисный сбор ввели для пользователей из Москвы и Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, следом он появится в других городах. Как передает информагентство, деньги берутся только за товары надлежащего качества.

В «Яндекс Маркете» добавили, что они ежегодно тратят порядка 10 млрд рублей на аренду серверов и оборудования, продление и покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров и их заработные платы.

В октябре 2021 года «Яндекс Еда» ввела сервисный сбор для пользователей. Деньги также взимаются в Delivery Club, которым владеет «Яндекс».

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