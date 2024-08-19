«Яндекс Маркет» начал взимать по 20 рублей за заказ

«Яндекс Маркет» ввел сервисный сбор за заказ в размере 20 рублей, обратили внимание пользователи. Собранные деньги направят на поддержание и развитие инфраструктуры сервиса, рассказали ТАСС в пресс-службе.

Сервисный сбор ввели для пользователей из Москвы и Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, следом он появится в других городах. Как передает информагентство, деньги берутся только за товары надлежащего качества.

В «Яндекс Маркете» добавили, что они ежегодно тратят порядка 10 млрд рублей на аренду серверов и оборудования, продление и покупку лицензионного программного обеспечения, расширение штата IT-кадров и их заработные платы.