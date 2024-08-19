Трамп заявил, что Тейлор Свифт поддержала его на выборах, опубликовав изображения, созданные ИИ

Дональд Трамп разместил в своем аккаунте соцсети Truth Social серию изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, в которых ошибочно утверждается, что Тейлор Свифт поддержала его кандидатуру на пост президента.
Политик поделился несколькими скриншотами постов X, на которых изображены женщины в футболках «Swifties for Trump». По данным Variety, большая часть фотографий была подделана.
Один скриншот представляет собой сатирическую новость о том, что отмена концертов Свифт в Вене из‑за террористической угрозы заставила ее поклонников проникнуться симпатией к Трампу.
На другом скриншоте Тейлор Свифт изображена в виде дяди Сэма рядом с сообщением: «Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа». «Я согласен!» — написал Трамп в своем посте.
На момент публикации материала представители Свифт не прокомментировали публикации Трампа.
На сегодняшний день поп-звезда не поддержала ни одного из кандидатов в президенты на выборах 2024 года, однако в 2020 году она поддержала Джо Байдена, а в другом посте раскритиковала Трампа за его реакцию на протесты после смерти Джорджа Флойда.
«Разжигая огонь расизма на протяжении всего своего президентства, вы имеете наглость изображать моральное превосходство перед угрозой насилия? Мы выгоним вас из Белого дома в ноябре», — написала певица.