Трамп заявил, что Тейлор Свифт поддержала его на выборах, опубликовав изображения, созданные ИИ

Дональд Трамп разместил в своем аккаунте соцсети Truth Social серию изображений, сгенерированных искусственным интеллектом, в которых ошибочно утверждается, что Тейлор Свифт поддержала его кандидатуру на пост президента.

Политик поделился несколькими скриншотами постов X, на которых изображены женщины в футболках «Swifties for Trump». По данным Variety, большая часть фотографий была подделана.

Один скриншот представляет собой сатирическую новость о том, что отмена концертов Свифт в Вене из‑за террористической угрозы заставила ее поклонников проникнуться симпатией к Трампу.

На другом скриншоте Тейлор Свифт изображена в виде дяди Сэма рядом с сообщением: «Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа». «Я согласен!» — написал Трамп в своем посте.

На момент публикации материала представители Свифт не прокомментировали публикации Трампа.

На сегодняшний день поп-звезда не поддержала ни одного из кандидатов в президенты на выборах 2024 года, однако в 2020 году она поддержала Джо Байдена, а в другом посте раскритиковала Трампа за его реакцию на протесты после смерти Джорджа Флойда.