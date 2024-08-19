Путин подписал указ о помощи иностранцам, которые хотят переехать в РФ из‑за традиционных ценностей

Сегодня в 16:09
Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Документ опубликован на портале правовых актов.

Указ касается иностранцев, которые решили переехать в Россию из‑за неприятия политики их государств, «навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Такие люди смогут обратиться за разрешением на временное проживание в РФ без учета утвержденной правительством квоты. Для этого им не нужно будет подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ ее законодательства.

Перечень стран, которые «навязывают неолиберальные установки», должно утвердить правительство.

В ноябре 2022 года Владимир Путин утвердил основы государственной политики «по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Угрозой таким ценностям в документе называются США, отдельные СМИ и транснациональные корпорации, экстремистские и террористические организации.

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