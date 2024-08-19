Tele2 регистрирует товарный знак t2

Мобильный оператор Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2, обратил внимание «Интерфакс». Компания продолжает подготовку к ребрендингу.
«Т2 Мобайл», принадлежащий «Ростелекому», направил заявку 9 августа, следует с сайта Роспатента. На логотипе изображены наименование t2 и полоса розового цвета на черном фоне.
В апреле 2022 года издание Rusbase сообщало о заявке в Роспатент с регистрацией t2 и новым логотипом. В отличие от нового, предыдущий логотип был выполнен на белом фоне и с фразой «Другие правила».
1 апреля Tele2 объявил о намерении до конца 2024 года провести ребрендинг, пишет «Интерфакс».
Изменения связаны с отказом шведской компании Tele2 AB продлевать лицензию на бренд, срок действия которой истекает 31 декабря 2024 года. Как узнавал «Коммерсант», оператор зарегистрировал более 20 доменов, обыгрывающих названия «Т2», «T-Plus», «t2you».