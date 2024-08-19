Tele2 регистрирует товарный знак t2

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Мобильный оператор Tele2 подал заявку на регистрацию товарного знака t2, обратил внимание «Интерфакс». Компания продолжает подготовку к ребрендингу.

«Т2 Мобайл», принадлежащий «Ростелекому», направил заявку 9 августа, следует с сайта Роспатента. На логотипе изображены наименование t2 и полоса розового цвета на черном фоне.

© Роспатент

В апреле 2022 года издание Rusbase сообщало о заявке в Роспатент с регистрацией t2 и новым логотипом. В отличие от нового, предыдущий логотип был выполнен на белом фоне и с фразой «Другие правила».

1 апреля Tele2 объявил о намерении до конца 2024 года провести ребрендинг, пишет «Интерфакс».