Глава Роспотребнадзора: России не грозит эпидемия обезьяньей оспы благодаря традиционным ценностям

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что распространения оспы обезьян в России не случится благодаря традиционным ценностям. Об этом она сообщила телеграм-каналу Shot.

«Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — заявила Попова.

По ее словам, в России за все время выявили три случая оспы обезьян. По данным ВОЗ, заболеванием можно заразиться после любого физического контакта: от секса до разговора рядом.

По состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах. С начала этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировали не менее 500 смертей при 13 700 случаях заболевания оспой обезьян.

В настоящее время одновременно наблюдается несколько вспышек — в основном в ДРК и соседних странах. Также случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.

На прошлой неделе штамм вируса обнаружили в Швеции, а ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.