Глава Роспотребнадзора: России не грозит эпидемия обезьяньей оспы благодаря традиционным ценностям

Сегодня в 15:52
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что распространения оспы обезьян в России не случится благодаря традиционным ценностям. Об этом она сообщила телеграм-каналу Shot.

«Учитывая особенности путей распространения оспы обезьян, я абсолютно уверена, что в Российской Федерации с ее традиционными ценностями это заболевание как заболевание эпидемическое не страшно. Распространения мы не предполагаем, и его не будет», — заявила Попова.

По ее словам, в России за все время выявили три случая оспы обезьян. По данным ВОЗ, заболеванием можно заразиться после любого физического контакта: от секса до разговора рядом.

По состоянию на конец июня случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в 116 странах. С начала этого года в Демократической Республике Конго зарегистрировали не менее 500 смертей при 13 700 случаях заболевания оспой обезьян.

В настоящее время одновременно наблюдается несколько вспышек — в основном в ДРК и соседних странах. Также случаи заражения обнаружены в Центрально-Африканской Республике, Бурунди, Кении, Руанде и других странах.

На прошлой неделе штамм вируса обнаружили в Швеции, а ВОЗ объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

При этом эксперты напоминают, что в 2022 и 2023 годах мир уже переживал глобальную вспышку оспы обезьян, но отмечают, что нынешняя эпидемия вызвана гораздо более опасным штаммом.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами