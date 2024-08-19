350 килограмм испорченной продукции изъяли из магазинов Spar в Москве

Сегодня в 14:58
Фото: Christian Allinger/Flickr

Из двух магазинов Spar в Москве изъяли 350 килограмм испорченного мяса и других просроченных продуктов, сообщает телеграм-канал Shot. Магазинам на улицах Ферганская и Ленинская Слобода грозит закрытие.

Сотрудники Роспотребнадзора выявили антисанитарные нарушения. Shot упоминает «„мертвую“ колбасу и почерневшие грибы» в пицце, а также «грязные овощи» в салатах и супах.

Как отмечает телеграм-канал, несмотря на постановление Роспотребнадзора опечатать кухни в обоих магазинах, на Ленинской Слободе все еще можно встретить потенциально опасные товары на прилавках. Spar могут грозить штрафы и закрытие до 90 дней.

Руководство сети Spar отказалось комментировать нарушения.

В начале лета в нескольких городах в больницы попали люди с ботулизмом. Они отравились салатами из сервиса «Кухня на районе», которая доставляет готовые блюда на дом. Есть случаи смерти после отравления.

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