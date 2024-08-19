«Зачем ваши дети нужны стране?»: Алаудинов сказал родителям срочников, что их сыновья должны воевать

Командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выпустил обращение к родителям срочников, которые требуют, чтобы их детей вывезли из зоны боевых действий в Курской области. Он заявил, что срочники должны нести службу в зоне военной операции, а если кто‑то из них умрет, то попадет в рай.

По словам Алаудинова, в последнее время он наблюдает «всхлипы, всплески по поводу того, что срочники вообще не должны воевать» и даже находиться в Курской области.

«Друзья, если ваши дети, 18-летние, уже находятся в Министерстве обороны, они являются служащими. И должны защищать свое Отечество даже тогда, когда на него напал противник и когда он находится на нашей территории. У меня вообще встает к вам один вопрос: а зачем вы и ваши дети нужны этой стране? Для меня это очень странно, когда вы задаете такое количество вопросов по этому поводу. Как так может быть?» — сказал он.

«Не надо из 18-летних срочников, мужчин, делать детей, которым мы должны дать соску и отправить его спать. Это такой же защитник Отечества, как и мы, он должен это осознавать. Его надо к этому готовить. Не надо его готовить к тому, что он вообще не должен быть нигде, не должен принимать участие ни в чем, и он должен просто прийти, бесплатно поесть хлеб государства, поносить одежду, которую ему будет давать государство, и потом пойти домой и рассказывать о том, что он служил», — добавил командир «Ахмата».

По его мнению, призывники — полноценные служащие и могут заключить контракт, чтобы получать большие выплаты. Алаудинов считает, что «сегодня в нашей стране должны стоять одним строем все — от мала до велика». «Не умрет никто, кому не суждено умереть. Но, если ты умрешь, защищая свое Отечество, свою веру в бога, ты попадешь в рай. А что может быть лучше для человека, чем рай на пути всевышнего? Ничего», — сказал он.

В марте 2024 года Владимир Путин приказал отвести войска, укомплектованные срочниками, на второй и третий эшелоны, заменив их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений.