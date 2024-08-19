Amazon показал первые кадры австралийской адаптации «Офиса» с актрисой Фелисити Уорд в роли босса

Стриминговый сервис Prime Video поделился постером и первым кадром со съемок австралийской версии нашумевшего сериала «Офис». Премьера восьми эпизодов шоу состоится 18 октября.

Роль Майкла Скотта (а в оригинальной британской версии — Дэвида Брента) исполнит актриса и комикесса Фелисити Уорд.

Звезда сериала «Безумие в Уэйкфилде» сыграет Ханну Ховард — руководительницу подразделения компании по производству упаковки Flinley Craddick. По сюжету героиня узнает, что ее филиал планируют закрыть, а сотрудников переводят на удаленный формат работы. В попытках сохранить «рабочую семью» Ховард дает невыполнимые обещания, которые лишь усугубляют офисные интриги.

Вместе с Уорд в сериале появятся Эдит Пур («Властелин колец: Кольца власти»), Стин Раскопулос («Герцогиня»), Шари Себбенс («Сапфиры»), Джонни Бруг («Реальные упыри», «Тор: Любовь и гром»), Сьюзан Лин Ян («Расплата», «Голодные призраки»), Радж Лабаде («Аппетит»), а также другие австралийские и новозеландские актеры. О работе над австралийской адаптацией «Офиса» стало известно в начале июня.