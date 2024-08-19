Google шантажировала блогеров и запрещала хвалить другие устройства

Google грозила разрывом контракта техноблогерам, которые ставили в пример смартфону Pixel 9 устройства конкурентов и делали предпочтение в их пользу. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на соглашения с участниками программы.

Речь идет о программе Team Pixel, куда приглашают блогеров, чтобы раздать им устройства линейки Pixel до релиза. Как узнало издание, ранее такого условия для инфлюэнсеров не было, а в связи с его появлением некоторые из них покинули программу.

Из‑за этого с Team Pixel распрощался техноблогер Кевин Нетер (канал The Tech Ninja). «Как человек, который зарабатывает на жизнь обзорами технологий, я работаю со многими брендами. Быть загнанным в угол и использовать один продукт — это не для меня, и я не хочу в этом участвовать», — сказал он.

Нетер отметил, что никогда не видел подобного рода условий в предыдущих соглашениях с Team Pixel. В прошлом, сказал блогер, он ясно давал понять представителям Google, что выполнит обязательное условие — выложить пост — но рассмотрит смартфон без напускной хвальбы.