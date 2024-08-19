Лондонский зоопарк убрал со своих ворот работу Бэнкси с изображением гориллы

Сотрудники Лондонского зоопарка убрали со своих ворот девятую и последнюю работу Бэнкси из его цикла граффити с животными. Об этом сообщает The Guardian.

На мурале была изображена горилла, которая «приподнимает» металлический барьер, выпуская на волю других животных — тюленя и птиц. Представители зоопарка пообещали сохранить работу, ее заменили репродукцией и табличкой с надписью «Бэнкси был здесь».

«Мы в восторге от того, сколько радости эта работа уже принесла людям. Но в первую очередь мы невероятно благодарны Бэнкси за то, что он привлек внимание к дикой природе», — сообщила директор зоопарка Кэтрин Ингленд.

По ее словам, работу анонимного художника пришлось убрать, так как зоопарку нужно «в загруженный летний период в полной мере использовать вход», и пообещала, что произведению обеспечат «наилучший уход».

Изображение гориллы на воротах зоопарка появилось 13 августа. Днем ранее Бэнкси показал другую работу — носорога, который будто забирается на крышу старого автомобиля серебристого цвета.

До этого Бэнкси представил изображение потягивающейся кошки на пустом рекламном щите. Картина не продержалась и суток, ее сорвали рабочие. Перед этим автор оставил граффити, на которых изображены горный козел, слоны, обезьяны, пеликаны, аквариум с пираньями и волк.

Сам Бэнкси никак не объяснял смысл работ. Некоторые полагают, что с их помощью художник показывает, что люди так сильно испортили природу, что теперь животным больше некуда податься. Другие видят в серии отсылку к бунтам ультраправых в Британии, которых Бэнкси якобы изобразил в виде зверей.