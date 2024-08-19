Okko выпустил сериал «Вне конкуренции», снятый на смартфон

9 августа в Okko вышел романтический сериал «Вне конкуренции» о двух архитекторах из разных бюро. Посмотреть шоу, снятое на смартфон, бесплатно можно здесь.

Сюжет сериала разворачивается вокруг борьбы за победу в тендере двух архитектурных бюро, представленных главными героями — принципиальным Колей и эмоциональной Ирой. Героиня решает испортить репутацию конкурента, чтобы выиграть проект и не потерять работу на фоне личной трагедии — расставания с парнем, но ее конкурент сдаваться не намерен.

В противостоянии Ире и Коле помогает мобильный искусственный интеллект: с ним они быстро создают свои проекты, вычисляют адреса друг друга, подделывают письма и изменяют чужие планировки. Сам сериал снят на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra.