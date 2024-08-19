Okko выпустил сериал «Вне конкуренции», снятый на смартфон

9 августа в Okko вышел романтический сериал «Вне конкуренции» о двух архитекторах из разных бюро. Посмотреть шоу, снятое на смартфон, бесплатно можно здесь.
Сюжет сериала разворачивается вокруг борьбы за победу в тендере двух архитектурных бюро, представленных главными героями — принципиальным Колей и эмоциональной Ирой. Героиня решает испортить репутацию конкурента, чтобы выиграть проект и не потерять работу на фоне личной трагедии — расставания с парнем, но ее конкурент сдаваться не намерен.
В противостоянии Ире и Коле помогает мобильный искусственный интеллект: с ним они быстро создают свои проекты, вычисляют адреса друг друга, подделывают письма и изменяют чужие планировки. Сам сериал снят на смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra.
«Вне конкуренции» снял режиссер Павел Иванов по сценарию Анастасии Кислицы, оператором выступил Дмитрий Борзыкин. Главные роли исполнили Илья Коробко и Пелагея Невзорова.