Ярославский бизнесмен устроил костюмированную вечеринку с фараоном и рабами

В соцсетях разошлись фотографии костюмированной вечеринки, участники которой были одеты в фараона и рабов.

Как утверждает «Подъем», виновником торжества, наряженным в египетского правителя, был председатель совета директоров компании «Ярославский бройлер» Эльман Азизов, а рабами — работники организации.

Издание также отмечает, что на одной из фотографий видны имя «Эльман» на стене и буква «Н», с которой начинается отчество бизнесмена.

Впервые фотографии появились в VK-сообществе «Подслушано в Рыбинске». «Вот так сегодня выглядит день рождения управляющего „Ярославского бройлера“. Сотрудники предприятия таскают его на тележке, а он мнит себя египетским фараоном», — говорится в анонимном сообщении.

Птицефабрика «Ярославский бройлер» входит в топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в стране. На момент публикации представители компании не комментировали фотографии.