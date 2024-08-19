Ярославский бизнесмен устроил костюмированную вечеринку с фараоном и рабами

Сегодня в 11:35
Фото: «Подслушано в Рыбинске»

В соцсетях разошлись фотографии костюмированной вечеринки, участники которой были одеты в фараона и рабов.

Как утверждает «Подъем», виновником торжества, наряженным в египетского правителя, был председатель совета директоров компании «Ярославский бройлер» Эльман Азизов, а рабами — работники организации.

Издание также отмечает, что на одной из фотографий видны имя «Эльман» на стене и буква «Н», с которой начинается отчество бизнесмена.

Впервые фотографии появились в VK-сообществе «Подслушано в Рыбинске». «Вот так сегодня выглядит день рождения управляющего „Ярославского бройлера“. Сотрудники предприятия таскают его на тележке, а он мнит себя египетским фараоном», — говорится в анонимном сообщении.

Птицефабрика «Ярославский бройлер» входит в топ-20 крупнейших производителей мяса птицы в стране. На момент публикации представители компании не комментировали фотографии.

1/2
© Фото: «Подслушано в Рыбинске»
2/2
© Фото: «Подслушано в Рыбинске»
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами