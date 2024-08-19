«Известия»: 75% таксистов не получили разрешения на работу

75% таксистов не выполнили новые требования для работы с 1 сентября. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе правительства Михаилу Мишустину.

К началу сентября перевозчики должны получить разрешение на работу в такси и оформить обязательное страхование гражданской ответственности перед пассажирами (ОСГОП), защищающее клиентов во время поездки. На данный момент второй документ имеется у 25% таксистов, в основном из Москвы.

По данным Минтранса и главы «Цифрового мира» Валерия Корнеева, среди самозанятых водителей получили разрешение на деятельность только 21 тыс. человек (всего их около 1,5 млн), среди работников таксопарков — 600 тыс. человек (всего их около 1 млн). По словам Корнеева, самозанятых с разрешением на работу мало из‑за дефицита инфраструктуры, где бы они смогли выполнить требования (например, проходить ежедневный медицинский и технический осмотры).

С 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять водителей на наличие полиса ОСГОП, которого у водителей не из Москвы, с высокой долей вероятности, не будет. Это только подтолкнет их покинуть рынок и сменить вид деятельности, что грозит дефицитом водителей, полагает Корнеев. Поэтому ассоциация призывает отложить вступление в силу новых правил.