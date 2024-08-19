Испанец попал в Книгу рекордов Гиннесса, собрав крупнейшую коллекцию мобильных телефонов

Житель Барселоны Венсес Палау Фернандес установил рекорд Гиннесса, собрав 3615 мобильных телефонов. Информация об этом появилась на официальном сайте Guinness World Records.

Мужчина рассказал, что его любовь к телефонам началась, когда он получил серый Nokia 3210 на Рождество в 1999 году, а в 2008 году он начал коллекционировать телефоны Nokia, которые раньше не мог себе позволить.

Со временем он стал собирать телефоны других марок, собрав самую большую в мире коллекцию мобильных телефонов.

«Моя коллекция постоянно пополняется, и хотя в какой‑то момент я забросил ее примерно на год, я вернулся к ней, чтобы собрать не только телефоны Nokia, доступные в продаже, но еще и те, которые она не выпустила в продажу, те, что остались прототипами», — поделился Фернандес.

Среди самых необычных телефонов в его коллекции — модели Yoda, Starfighter, Obi-Wan Kenobi, Cyborg и Padawan из линейки Nokia 3220 Star Wars Episode III.

«В моей коллекции есть эксклюзивные и очень редкие модели. Моя нынешняя подборка — это результат большого упорства и финансовых усилий, если вы коллекционер, то хорошо понимаете, о чем я говорю. Коллекция все еще неполная, но я продолжаю увеличивать ее по мере возможности», — добавил Венсес.