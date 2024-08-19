«Магнит» запустит франшизу

Ретейлер «Магнит» позволит предпринимателям и местным сетям магазинов открывать супермаркеты в рамках франшизы. Ожидается, что первые такие магазины откроются этой осенью, рассказали РБК представители ретейлера.
Франчайзи получат право на использование бренда и бизнес-модели «Магнита», а инвестируют в строительство магазина — от 2,5 млн рублей. Подходящая торговая площадь будет составлять от 50 до 1000 квадратных метров.
С потенциальными партнерами ретейлера ведутся переговоры. Для того чтобы стать франчайзи, необходимо быть владельцем или долгосрочным арендатором торговой недвижимости. Срок окупаемости зависит от формата и, по оценке «Магнита», составит в среднем 18 месяцев.
Франчайзи выступят в роли «агентов» по реализации товаров «Магнита» и отвечают за операционное управление магазинами. Взамен компания выплачивает им комиссию с продаж, то есть франчайзи забирают себе часть выручки, пояснили в «Магните». В ближайшие несколько лет в компании рассчитывают открыть более 1000 франчайзинговых магазинов — они будут идентичны собственным торговым точкам ретейлера.