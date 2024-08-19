«Магнит» запустит франшизу

Ретейлер «Магнит» позволит предпринимателям и местным сетям магазинов открывать супермаркеты в рамках франшизы. Ожидается, что первые такие магазины откроются этой осенью, рассказали РБК представители ретейлера.

Франчайзи получат право на использование бренда и бизнес-модели «Магнита», а инвестируют в строительство магазина — от 2,5 млн рублей. Подходящая торговая площадь будет составлять от 50 до 1000 квадратных метров.

С потенциальными партнерами ретейлера ведутся переговоры. Для того чтобы стать франчайзи, необходимо быть владельцем или долгосрочным арендатором торговой недвижимости. Срок окупаемости зависит от формата и, по оценке «Магнита», составит в среднем 18 месяцев.