Маск назвал «отсталым» журналиста, заявившего, что миллиардер подарил Cybertruck Кадырову

Владелец Tesla Илон Маск ответил на пост журналиста в соцсети X, в котором он спросил, почему Маск выступал в Военной академии США в Вест-Пойнте, если «поставляет автомобили, готовые к использованию в военных целях», в страну под американскими санкциями и «открыто работает против США». Вместе с текстом пользователь выложил видео с Рамзаном Кадыровым.

«Ты серьезно настолько отсталый, что думаешь, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Еще один пример того, насколько лживы традиционные СМИ», — прокомментировал Маск.

Ранее Рамзан Кадыров поделился роликом с Cybertruck, в багажнике которого установлен пулемет. Глава Чечни заявил, что получил машину от Маска, и пообещал отправить ее в зону боевых действий.