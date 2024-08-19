В Нью-Йорке закрылся культовый метал-клуб Saint Vitus

Saint Vitus Bar, легендарное бруклинское пространство, где выступало множество перспективных и уже изветных гитарных групп, закрыло свое давнее заведение в районе Гринпойнт. Об этом объявили владельцы площадки в инстаграме*.

На сцене Saint Vitus выступали Deafheaven, Nothing, Converge, Russian Circles, Bambara и многие другие. Специальные клубные шоу там проводили Megadeth, Anthrax, Gojira, Killing Joke, Carcass и Against Me.

Кроме того, в клубе состоялся «реюнион Nirvana», на котором Джоан Джетт, Ким Гордон из Sonic Youth, St. Vincent и другие играли с тремя оставшимися в живых участниками группы.

Заведение было основано в 2011 году после того, как Пит Якаб, адвокат и музыкальный фанат, унаследовал здание и получил предложения от владельцев клуба и пекарни по производству бейглов. Он выбрал первое, в результате дав возможность открыть заведение, наиболее близкое по духу к оригинальному CBGB.