Генпрокуратура объявила фонд Джорджа Клуни нежелательной организацией

Генпрокуратура объявила нежелательной организацией «Фонд Клуни за справедливость». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

«Фонд с голливудским размахом проводит работу, направленную на дискредитацию России. Активно поддерживает покинувших страну лжепатриотов, участников запрещенных экстремистских объединений и террористических организаций. Прикрываясь гуманитарными идеями, „борцы за справедливость“ с Мэдисон-авеню продвигают инициативы уголовного преследования высшего руководства России, публично тиражируют негативные псевдоэкспертные оценки российского законодательства об иностранных агентах и НПО», — сказано в сообщении.

По мнению прокуратуры, фонд также «продвигает инициативы уголовного преследования высшего руководства России». Осенью 2023 года организация обратилась к немецкой прокуратуре с просьбой расследовать три эпизода предполагаемых военных преступлений российских военных на территории Украины.

В конце мая представители проекта Docket, который работает в рамках Фонда Клуни, заявили, что будут добиваться возбуждения уголовных дел против российских журналистов, работающих в странах Европы, в уголовных кодексах которых есть статья о «пропаганде войны».

Позже сам актер заявил, что его фонд не намерен добиваться выдачи ордеров на арест российских журналистов, работающих в Европе. Он отметил, что сотрудники организации попросту оговорились.