Студия Six Studios экранизирует комикс «Crossed» от автора «Пацанов» и «Проповедника»

Инди-студия Six Studios приобрела права на экранизацию комикса «Crossed» Гарта Энниса, создателя «Проповедника» и «Пацанов», передает The Hollywood Reporter.

Действие «Crossed» происходит в мире, охваченном пандемией, когда те, кто заразился болезнью, получают на лице сыпь, похожую на крест. Заболевшие следуют своим худшим побуждениям, становясь маньяками-убийцами.

Оригинальные 10 выпусков, по которым снимут фильм, были опубликованы в 2008–2010 годах. Впоследствии франшиза породила более 200 выпусков от других писателей и художников, включая легендарного создателя «Хранителей» Алана Мура.

Сейчас Six Studios ищет режиссера для проекта, стоимость которого оценивают в 2-3 млн долларов. Планируется, что съемки начнутся осенью. Адаптацией сценария для картины занимался сам Эннис.