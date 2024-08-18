Студия Six Studios экранизирует комикс «Crossed» от автора «Пацанов» и «Проповедника»

Сегодня в 18:45
Фото: crossedcomic.com

Инди-студия Six Studios приобрела права на экранизацию комикса «Crossed» Гарта Энниса, создателя «Проповедника» и «Пацанов», передает The Hollywood Reporter.

Действие «Crossed» происходит в мире, охваченном пандемией, когда те, кто заразился болезнью, получают на лице сыпь, похожую на крест. Заболевшие следуют своим худшим побуждениям, становясь маньяками-убийцами.

Оригинальные 10 выпусков, по которым снимут фильм, были опубликованы в 2008–2010 годах. Впоследствии франшиза породила более 200 выпусков от других писателей и художников, включая легендарного создателя «Хранителей» Алана Мура.

Сейчас Six Studios ищет режиссера для проекта, стоимость которого оценивают в 2-3 млн долларов. Планируется, что съемки начнутся осенью. Адаптацией сценария для картины занимался сам Эннис.

Экранизация «Пацанов» от Amazon стала одним из самых популярных сериалов по комиксам последних десятилетий, а четвертый сезон, по словам Amazon, вошел в число самых просматриваемых сезонов на сервисе за всю историю телевидения. Проект запустил множество спин-оффов и завершится пятым сезоном. Сериал «Проповедник» длился четыре сезона с 2016-го по 2019 год.

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