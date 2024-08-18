Шляпу Индианы Джонса продали на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпу Харрисона Форда из приключенческой франшизы об Индиане Джонсе продали за 630 тыс. долларов на аукционе в Лос-Анджелесе, передает Би-би-си.

Головной убор был специально изготовлен для второй части саги — «Индиана Джонс и храм судьбы» 1984 года.

Джонс появляется в коричневой фетровой шляпе самом начале фильма, когда, спасаясь от китайской мафии, он вместе со своими спутниками выпрыгивает из потерявшего управление самолета и на надувном плоту планирует в реку.

Сотрудники аукционного дома отметили, что шляпу также использовали во время дополнительных съемок на студии визуальных эффектов Джорджа Лукаса. Среди других лотов, проданных в тот день, оказались реквизиты из франшизы «Звездные войны», а также фильмы о Гарри Поттере и Джеймсе Бонде.