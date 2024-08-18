На музыкальном фестивале в Германии загорелось колесо обозрения

На музыкальном фестивале Highfield недалеко от Лейпцига загорелось колесо обозрения. Об инциденте сообщило Deutsche Welle со ссылкой на полицию Германии.

По данным правоохранителей, в результате пожара пострадали более 30 человек, четверо из них — полицейские. Сотрудники Красного Креста заявили, что как минимум два человека получили серьезные травмы.

Как отмечает DW, сперва загорелась одна из кабинок колеса обозрения, после чего огонь перекинулся на соседние. Причину пожара установить пока не удалось.