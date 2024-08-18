В Великобритании предложили приравнять мизогинию к экстремизму

Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер объявила о новом подходе к борьбе с экстремизмом. Она пообещала пресекать действия людей, «продвигающих вредные и ненавистнические убеждения», включая радикальное женоненавистничество, передает The Guardian.

Министерство проведет анализ, который должен стать основой новой правительственной стратегии по борьбе с экстремизмом и определить, как лучше всего противостоять угрозе, исходящей от экстремистских идеологий в сети и за ее пределами. Как отмечает издание, в ходе работы над стратегией мизогиния впервые будет рассматриваться как форма терроризма.

В ходе обзора будет проведена оценка идеологического спектра, и он призван устранить «пробелы в существующей системе», из‑за которых страна подвержена ненавистнической или вредоносной деятельности, пропагандирующей насилие или подрывающей демократию.

Чиновники оценят «рост исламистского и ультраправого экстремизма», а также усиливающиеся «идеологические тенденции», включая радикальное женоненавистничество. Схема также направлена на оценку причин и поведения радикализации молодых людей в онлайне и офлайне.

По мнению Купер, стратегия прошлого правительства по борьбе с экстремизмом устарела на десятилетие. Она считает, что новый анализ заложит основу для того, чтобы лейбористы смогли выполнить свое манифестное обещание — предотвратить вовлечение людей в идеологии, разжигающие ненависть.

«Слишком долго правительства не могли справиться с ростом экстремизма, как в Интернете, так и на наших улицах, и мы наблюдаем рост числа молодых людей, радикально настроенных в Интернете. Всевозможное возбуждение вражды раскалывает и разрушает саму ткань нашего общества и демократии», — добавила министр.