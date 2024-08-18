Умер актер дубляжа Борис Быстров

Советский и российский актер дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет. Об этом рассказала жена актера Ирина Савина.

Быстров родился 12 февраля 1945 года. В 21 год он сыграл главную роль в популярном советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Позже он появился в картинах «Удар! Ещё удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других.