Умер актер дубляжа Борис Быстров

Советский и российский актер дубляжа Борис Быстров скончался в возрасте 79 лет. Об этом рассказала жена актера Ирина Савина.
Быстров родился 12 февраля 1945 года. В 21 год он сыграл главную роль в популярном советском фильме-сказке «Волшебная лампа Аладдина». Позже он появился в картинах «Удар! Ещё удар!», «Приключения желтого чемоданчика», «ТАСС уполномочен заявить…» и многих других.
Большую часть своей карьеры Быстров занимался дубляжом. Среди персонажей, которых озвучивал актер, — Гомер Симпсон, герои «Футурамы», персонажи Майкла Кейна в трилогии «Темный рыцарь» и «Интерстелларе», Император Палпатин в «Звездных войнах», Магнето в «Людях Икс» и других персонажей популярных фильмов и сериалов.