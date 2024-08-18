В Москве откроют контактное кафе с капибарами

В Москве появится контактное кафе с капибарами, вдохновленное токийским заведением Capyba. Об этом рассказал «Москвич Mag».

Заведение «Капибар» откроется в сентябре и расположится на пересечении Садового кольца и Нового Арбата. Оно будет работать в формате антикафе, посетители которого смогут пообщаться с самыми крупными грызунами.

«Наше уникальное заведение даст возможность провести время с самыми большими морскими свинками в мире. Гости смогут фотографировать, гладить их и любоваться, как капибары плещутся в воде с апельсинами, — мы построили для них целый бассейн», — рассказали создатели.

Они отметили, что алкоголя в заведении не будет, — в меню будут только безалкогольные коктейли, соки, чай и кофе. Капибар доставят в Москву уже 21 августа из Перу. В кафе также будет работать капибаролог, который будет объяснять посетителям, как вести себя с животными.