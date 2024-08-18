На Камчатке произошло землетрясение и извержение вулкана Шивелуч

В ночь на воскресенье у юго-восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7. Об этом сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет.

Эпицентр землетрясения находился в 108 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 6 километров под морским дном. По данным МЧС, толчки ощущались в Петропавловске-Камчатском, Вилючинском и Мильковском округах, а также Елизовском и Усть-Камчатском районах.

Позже были зафиксированы афтершоки магнитудой от 3.9 до 5 — по данным МЧС, они могут продолжаться еще несколько дней, но сильных толчков не ожидается. Угрозы цунами не возникло.