Боб Дилан записал кавер на песню «Don’t Fence Me In» для байопика о Рональде Рейгане

Американский музыкант Боб Дилан записал кавер на песню «Don’t Fence Me In» Коула Портера для предстоящего байопика о бывшем президенте США Рональде Рейгане. Об этом сообщил Spin.

Кавер стал одним из саундтреков к картине наряду с «Stormy Weather» в исполнении Джина Симмонса из Kiss и «Country Roads» в версии Клинта Блэка. Ленту под названием «Рейган» поставил режиссер Шон Макнамара, снявший «Серфера души» и «Русалка и дочь короля».

Главную роль в ленте исполнил Деннис Куэйд, известный по фильмам «Собачья жизнь» и «Послезавтра». Интересно, что он приходится четвероюродным братом певцу Джину Отри, который популяризировал «Don’t Fence Me In» в 40-х годах.

«Для меня было честью, что Боб присоединился к нашему фильму. Мы дали ему свободу записать любую песню, какую он захочет, будь то оригинальный трек или кавер. И он выбрал „Don’t Gence Me In“», — рассказал Куэйд.

Макнамара добавил, что композиция поможет зрителям «глубже понять жизненный путь Рейгана и придаст фильму эмоциональную глубину». Картина «Рейган» выйдет в кинопрокат 30 августа.