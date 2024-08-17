В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус. В его галерее находится знаменитый автопортрет Ван Гога

В Лондоне загорелся Сомерсет-хаус — знаменитое здание в стиле классицизма, в котором расположена популярная Галерея Курто. Об этом сообщили Русская служба Би-би-си и The Guardian.

В постройке произошло возгорание утром 17 августа. Около полудня по местному времени пожарные начали тушения огня. На месте в данный момент работают около 25 специалистов и 20 пожарных машин.

Огонь, как рассказали в экстренных службах, удалось локализовать на части крыши. Согласно сообщениям СМИ, из крыши культурного центра сейчас поднимается столб дыма. Вся территория Сомерсет-хауса закрыта для посещения.

Причина пожара пока неясна. По словам представителей Сомерсет-хауса, все сотрудники и посетители были вовремя выведены из здания, никто не пострадал. Коллекция Галереи Курто, как утверждают в администрации, осталась в сохранности.

В здании располагаются многочисленные шедевры живописи, написанные со времен эпохи Возрождения и до XX века. Среди самых известных полотен — «Автопортрет с перевязанным ухом» Винсента Ван Гога и «Бар в Фоли-Бержер» Эдуарда Мане.