В Мексике обрушилась древняя пирамида цивилизации Мичоакан

В Мексике на территории археологического комплекса Ихуатцио из‑за проливных дождей обрушилась древняя пирамида цивилизации Мичоакан. Об этом написал «Хайтек».

Возраст пирамиды насчитывает около 1100 лет. Ее построили на восточном берегу озера Пацкуаро, которое с 900 года находилось под властью империи Пурепеча, пока в 1530 году в этот регион прибыли испанские завоеватели.

Ученые считали пирамиду, одна из сторон которой недавно рассыпалась, одним из самых хорошо сохранившихся памятников культуры Пурепеча. Она располагалась в бывшей столице империи, которую так и не удалось завоевать ацтекам.

Специалисты рассказали, что жара и засуха «привели к образованию трещин» в пирамиде. Во время начавшихся дождей вода проникла внутрь древней постройки и частично разрушила ее.